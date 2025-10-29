Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Fernweh trifft Heimatliebe: Junge Weltenbummlerin erfindet erzgebirgische Sagenbox

Julia Männel hat eine erzgebirgische Sagenkiste entwickelt. Be der Präsentation mit im Bild sind Karsten Georgi (links) und Stefan Seidel.
Julia Männel hat eine erzgebirgische Sagenkiste entwickelt. Be der Präsentation mit im Bild sind Karsten Georgi (links) und Stefan Seidel. Bild: Georg Dostmann
Julia Männel hat eine erzgebirgische Sagenkiste entwickelt. Be der Präsentation mit im Bild sind Karsten Georgi (links) und Stefan Seidel.
Julia Männel hat eine erzgebirgische Sagenkiste entwickelt. Be der Präsentation mit im Bild sind Karsten Georgi (links) und Stefan Seidel. Bild: Georg Dostmann
Aue
Fernweh trifft Heimatliebe: Junge Weltenbummlerin erfindet erzgebirgische Sagenbox
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Thailand, Irland, Mexiko: Julia Männel ist mit ihren 29 Jahren schon viel gereist. Doch ihr Herz hängt am Erzgebirge. Mit einer neuen Sagenbox will sie nun eine Brücke zwischen Fernweh und Heimat schlagen. Was genau ist das – und was steckt drin?

Die Sonne brennt über der kolumbianischen Sierra, auf den Straßen mischt sich Musik mit dem Duft exotischer Früchte. Julia Männel schlendert durch einen der vielen Touristenläden. Holzmasken, Kühlschrankmagnete, Flaschenöffner: Alles sieht gleich aus, vieles stammt aus China. In diesem Moment, fern von Zuhause, kommt ihr die Idee, die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
22.07.2025
5 min.
So lief der Bergstreittag in Schneeberg: Bergparade, Genussmeile und „Glück auf“-Gesänge
Pfarrer Frank Meinel empfing die Bergparade an der St.-Wolfgang-Kirche in Schneeberg.
Für die Schneeberger ist der Bergstreittag ein Feiertag, auch wenn er auf einen Wochentag fällt. Und so waren schon vom Dienstagvormittag an viele Leute in der Innenstadt auf den Beinen, auch von weit her.
Heike Mann
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
18:30 Uhr
4 min.
Kreatives Erzgebirge: Wie junges Design altes Handwerk aus der Region neu belebt
Im Siebenschlehener Pochwerk zeigt die Ausstellung „Made In“ innovative Design- und Handwerksideen.
Eine neue Ausstellung namens „Made In“ in Schneeberg zeigt, wie aus regionalem Können europäische Kreativität entsteht. Über zwei Jahre haben Designer und Handwerker aus sechs Ländern dafür zusammengearbeitet.
Thomas Mehlhorn
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
Mehr Artikel