Feueralarm am Auer Neumarkt: Bewohnerin aus verrauchter Wohnung gerettet

Aue
Jugendliche bemerkten Rauch und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.
Ein Feueralarm in einem Wohn- und Geschäftshaus hat am Mittwochmittag für Aufregung am Auer Neumarkt gesorgt. Jugendliche hatten Rauch aus einem Fenster und das Piepen eines Rauchmelders bemerkt. Sie wählten den Notruf. Daraufhin rückten Einsatzkräfte aus Aue, Alberoda und Bad Schlema an. Auch Mitarbeiter des Betreuten Wohnens im Gebäude...
