Feuerwehreinsatz mit Happy End: Drei Hunde im Erzgebirge vor Hitzetod bewahrt

Weil akute Gefahr für die Cocker Spaniel bestand, fackelten die Feuerwehrleute am Sonnabend nicht lange. Ihre Besitzerin wurde wegen Tierwohlgefährdung angezeigt.

Schließlich machten Feuerwehrleute kurzen Prozess. Am Samstagnachmittag sind Polizei und Feuerwehr in Aue zum Einsatz auf einem Parkplatz an der Dr.-Otto-Nuschke-Straße gerufen worden. Passanten hatten auf dem Grundstück gegenüber dem Krankenhaus in einem verschlossenen, stark überhitzen Skoda einen Hund entdeckt.