Feuerwehren bekämpfen Kellerbrand in Burkhardtsgrün

Aue
Am Montagvormittag brannte es in einem Keller eines Einfamilienhauses in Burkhardtsgrün. Feuerwehrteams aus fünf Ortschaften rückten aus.
Am Montagvormittag ist es in Burkhardtsgrün zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus gekommen. Gegen 9.15 Uhr wurden die Feuerwehren aus Zschorlau, Burkhardtsgrün, Albernau, Aue und Bockau in den Spitzleithenweg alarmiert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.