Die Feuerwehr löschte das Brandgut im Freien vollständig ab. Bild: Niko Mutschmann
Die Feuerwehr löschte das Brandgut im Freien vollständig ab. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Feuerwehren bekämpfen Kellerbrand in Burkhardtsgrün
Von Niko Mutschmann
Am Montagvormittag brannte es in einem Keller eines Einfamilienhauses in Burkhardtsgrün. Feuerwehrteams aus fünf Ortschaften rückten aus.

Am Montagvormittag ist es in Burkhardtsgrün zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus gekommen. Gegen 9.15 Uhr wurden die Feuerwehren aus Zschorlau, Burkhardtsgrün, Albernau, Aue und Bockau in den Spitzleithenweg alarmiert.
