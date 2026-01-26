MENÜ
  • Filmfestival im Erzgebirge: An diesen vier Orten wird die Leinwand aufgestellt

Die Silberwäsche Antonstahl macht den Auftakt als Spielort des Filmfestivals Moviequidi.
Die Silberwäsche Antonstahl macht den Auftakt als Spielort des Filmfestivals Moviequidi.
Die Silberwäsche Antonstahl macht den Auftakt als Spielort des Filmfestivals Moviequidi.
Die Silberwäsche Antonstahl macht den Auftakt als Spielort des Filmfestivals Moviequidi. Bild: Jens Baumgärtel
Aue
Filmfestival im Erzgebirge: An diesen vier Orten wird die Leinwand aufgestellt
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Filme werden open air gezeigt, dazu gibt es ein Rahmenprogramm am jeweiligen Spielort. Die vier Orte, wo es im Sommer Kino gibt, stehen jetzt fest.

Auch 2026 tourt das Wander- und Erlebniskino mit dem Open-Air-Kinofestival „Moviequidi – Cinema in Motion“ durch das Erzgebirge. Das Projekt verbindet außergewöhnliche Spielstätten, Filmkultur und ein kreatives Rahmenprogramm – bei freiem Eintritt.
Mehr Artikel