Filmfestivals im Erzgebirge: Verein für Engagement gewürdigt

Das Wander- und Erlebniskino aus Eibenstock hat bei einem Ideenwettbewerb ein Preisgeld von 5000 Euro abgeräumt. Das fließt in die Projekte des Vereins.

Der Verein Wander- und Erlebniskino aus Eibenstock hat beim Ideenwettbewerb „machen!“ 2025 ein Preisgeld von 5000 Euro gewonnen. Der Ideenwettbewerb würdigt damit das Engagement des Vereins für junge Leute. Der Verein Wander- und Erlebniskino aus Eibenstock hat beim Ideenwettbewerb „machen!“ 2025 ein Preisgeld von 5000 Euro gewonnen. Der Ideenwettbewerb würdigt damit das Engagement des Vereins für junge Leute.