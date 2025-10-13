Filmfestivals im Erzgebirge: Verein für Engagement gewürdigt

Aue
Das Wander- und Erlebniskino aus Eibenstock hat bei einem Ideenwettbewerb ein Preisgeld von 5000 Euro abgeräumt. Das fließt in die Projekte des Vereins.
Der Verein Wander- und Erlebniskino aus Eibenstock hat beim Ideenwettbewerb „machen!“ 2025 ein Preisgeld von 5000 Euro gewonnen. Der Ideenwettbewerb würdigt damit das Engagement des Vereins für junge Leute.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.