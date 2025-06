Förderschule im Erzgebirge braucht Spenden für neuen Schulhof

Bereiche, wo man sich wohlfühlt und wo man herumlümmeln kann, sollen auf dem Schulhof der Förderschule „Erich Kästner“ in Aue entstehen. Die Schule muss das aus eigenen Kräften stemmen.

Der Schulhof der Förderschule „Erich Kästner“ in Aue ist nicht mehr besonders ansehnlich. Das soll sich in diesem Jahr ändern. Geplant ist, dass Wohlfühl- und Lümmelecken entstehen, wo sich die Kinder vor allem in den Pausen aufhalten können. Ein Projekt, das die Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung aus...