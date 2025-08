Förderung für Stadtteiltreff in Aue endet - Wie geht es jetzt weiter?

Der Verein Help will den Stadtteiltreff Aue-Zelle aufrechterhalten. Und hofft dabei, die Finanzierung absichern zu können. Unterstützung wäre dabei hilfreich.

Die zweijährige Förderung des Quartiersentwicklungsprojektes des Vereins Help ist zu Ende gegangen. Bestandteil dessen war der Stadtteiltreff auf dem Zeller Berg. Dort soll nun aber nicht das Licht ausgehen, heißt es von Help. Aktuell wird der Stadtteiltreff an der Paul-Strößner-Straße 1 über das Projekt „Gemeinsam für unsere Stadt“...