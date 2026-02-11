MENÜ
Der Forstbezirk Eibenstock ist der waldreichste im Freistaat Sachsen. Drei Trinkwassertalsperren liegen in seinem Gebiet. Bild: Niko Mutschmann/Archiv
Der Forstbezirk Eibenstock ist der waldreichste im Freistaat Sachsen. Drei Trinkwassertalsperren liegen in seinem Gebiet. Bild: Niko Mutschmann/Archiv
Aue
Fotowettbewerb im Erzgebirge: Wald, Wasser, Moor im Fokus
Redakteur
Von Holk Dohle
Beim Fotowettbewerb des Forstbezirks Eibenstock sind Motive gefragt, die zeigen, wie eng Wald, Wasser und Moor zusammengehören. Die schönsten Aufnahmen werden in einem Kalender veröffentlicht.

Passend zum Jahresmotto „Wald. Wasser. Moor. Lebensräume vor unserer Haustür“ des Staatsbetriebes Sachsenforst ruft der Forstbezirk Eibenstock zu einem Fotowettbewerb auf. Gefragt sind Motive aus dem gesamten Forstbezirk, die zeigen, wie eng Wald, Wasser und Moor zusammengehören: vom Nebel über einer Moorfläche über Tautropfen auf Moosen...
