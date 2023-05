Freizeitbrauer laden zu Craftbeermarkt nach Eibenstock ein

Kaum zu glauben, dass in den kleinen Bahnhof eine Brauerei passt. Doch das "Halsbrückner Hell" fließt seit Sonntag wieder. Die Bierliebhaber planen dieses Jahr sogar ein kleines Festival. Auch für andere Brauereien der Region beginnt die Saison - nicht nur sportliche Herausforderungen zum Männertag stehen an. Und auch an der Talsperre Kriebstein tut sich was.