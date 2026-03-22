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Charlotte Rumberg präsentiert Geschenkideen, etwa Bilder aus Naturmaterial. r
Charlotte Rumberg präsentiert Geschenkideen, etwa Bilder aus Naturmaterial. r Foto: Katja Lippmann-Wagne
Andrea Wezel (links) leitet Emmi und ihre Mutter Sarah Lenk beim Basteln an. Kleine Frühlingsengel sollen dabei entstehen.
Andrea Wezel (links) leitet Emmi und ihre Mutter Sarah Lenk beim Basteln an. Kleine Frühlingsengel sollen dabei entstehen. Foto: Katja Lippmann-Wagner
Charlotte Rumberg präsentiert Geschenkideen, etwa Bilder aus Naturmaterial. r
Charlotte Rumberg präsentiert Geschenkideen, etwa Bilder aus Naturmaterial. r Foto: Katja Lippmann-Wagne
Andrea Wezel (links) leitet Emmi und ihre Mutter Sarah Lenk beim Basteln an. Kleine Frühlingsengel sollen dabei entstehen.
Andrea Wezel (links) leitet Emmi und ihre Mutter Sarah Lenk beim Basteln an. Kleine Frühlingsengel sollen dabei entstehen. Foto: Katja Lippmann-Wagner
Aue
Frühlings- und Kreativmarkt feiert in Bad Schlema Premiere
Von Katja Lippmann-Wagner
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Nach dem erfolgreichen Herbstmarkt hat das Kulturhaus Aktivist mit einem Kreativmarkt den Frühling eingeläutet. Kurz vor Ostern gab es Geschenk- und Bastelideen.

Der Frühlings- und Kreativmarkt hat am Sonntag die Erwartungen gesprengt. Die Händlertische im Kulturhaus Aktivist in Bad Schlema waren gut bestückt, die Besucherzahlen enorm. Katja Balzer-Jähn, bei der die Fäden der Veranstaltung zusammenliefen, hatte Grund zur Zufriedenheit. „Wir versuchen, das Kulturhaus wiederzubeleben. Das ist uns hier...
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