Frühlings- und Kreativmarkt feiert in Bad Schlema Premiere

Nach dem erfolgreichen Herbstmarkt hat das Kulturhaus Aktivist mit einem Kreativmarkt den Frühling eingeläutet. Kurz vor Ostern gab es Geschenk- und Bastelideen.

Der Frühlings- und Kreativmarkt hat am Sonntag die Erwartungen gesprengt. Die Händlertische im Kulturhaus Aktivist in Bad Schlema waren gut bestückt, die Besucherzahlen enorm. Katja Balzer-Jähn, bei der die Fäden der Veranstaltung zusammenliefen, hatte Grund zur Zufriedenheit. „Wir versuchen, das Kulturhaus wiederzubeleben. Das ist uns hier... Der Frühlings- und Kreativmarkt hat am Sonntag die Erwartungen gesprengt. Die Händlertische im Kulturhaus Aktivist in Bad Schlema waren gut bestückt, die Besucherzahlen enorm. Katja Balzer-Jähn, bei der die Fäden der Veranstaltung zusammenliefen, hatte Grund zur Zufriedenheit. „Wir versuchen, das Kulturhaus wiederzubeleben. Das ist uns hier...