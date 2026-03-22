Frühlings- und Kreativmarkt feiert in Bad Schlema Premiere

Aue
Nach dem erfolgreichen Herbstmarkt hat das Kulturhaus Aktivist mit einem Kreativmarkt den Frühling eingeläutet. Kurz vor Ostern gab es Geschenk- und Bastelideen.
Der Frühlings- und Kreativmarkt hat am Sonntag die Erwartungen gesprengt. Die Händlertische im Kulturhaus Aktivist in Bad Schlema waren gut bestückt, die Besucherzahlen enorm. Katja Balzer-Jähn, bei der die Fäden der Veranstaltung zusammenliefen, hatte Grund zur Zufriedenheit. „Wir versuchen, das Kulturhaus wiederzubeleben. Das ist uns hier...
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