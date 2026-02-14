Fuchsbrunnbrücke als Touristen-Magnet im Erzgebirge: Warum zwei wichtige Partner zur Stange halten

Aue
Lauter-Bernsbach und Lößnitz beteiligen sich an der Renaissance für das Denkmal. Es soll den Tourismus bereichern, aber nur noch als Anschauungsobjekt. Ihre Rolle definieren beide Städte dabei klar.
Alles wird anders als geplant, um die Fuchsbrunnbrücke im Erzgebirge zum Touristenmagneten zu machen. Bei dem Millionenprojekt ist die Stadt Zwönitz federführend. Dabei gibt es eine gravierende Änderung: Statt das Original zu sanieren, soll neben der denkmalgeschützten Eisenbahnbrücke auf der Ortsgrenze zwischen Zwönitz und Lößnitz nun...
