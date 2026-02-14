MENÜ
  • Fuchsbrunnbrücke als Touristen-Magnet im Erzgebirge: Warum zwei wichtige Partner zur Stange halten

Blick aus der Luft auf die alte Fuchsbrunnbrücke bei Zwönitz. Statt sie zu sanieren, soll nun nebenan ein Neubau entstehen.
Blick aus der Luft auf die alte Fuchsbrunnbrücke bei Zwönitz. Statt sie zu sanieren, soll nun nebenan ein Neubau entstehen. Bild: Georg Ulrich Dostmann/Archiv
So könnte die künftige Radfahrer- und Fußgängerbrücke aussehen.
So könnte die künftige Radfahrer- und Fußgängerbrücke aussehen. Bild: Visualisierung: Stadt Zwönitz
In das Projekt Fuchsbrunnbrücke sei schon viel Kraft investiert worden, sagt der Bürgermeister von Lauter-Bernsbach, Thomas Kunzmann.
In das Projekt Fuchsbrunnbrücke sei schon viel Kraft investiert worden, sagt der Bürgermeister von Lauter-Bernsbach, Thomas Kunzmann. Bild: Georg Ulrich Dostmann/Archiv
Sie ist marode und darf nicht mehr betreten werden – die alte Fuchsbrunnbrücke bei Zwönitz.
Sie ist marode und darf nicht mehr betreten werden – die alte Fuchsbrunnbrücke bei Zwönitz. Bild: Irmela Hennig/Archiv
Aue
Fuchsbrunnbrücke als Touristen-Magnet im Erzgebirge: Warum zwei wichtige Partner zur Stange halten
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lauter-Bernsbach und Lößnitz beteiligen sich an der Renaissance für das Denkmal. Es soll den Tourismus bereichern, aber nur noch als Anschauungsobjekt. Ihre Rolle definieren beide Städte dabei klar.

Alles wird anders als geplant, um die Fuchsbrunnbrücke im Erzgebirge zum Touristenmagneten zu machen. Bei dem Millionenprojekt ist die Stadt Zwönitz federführend. Dabei gibt es eine gravierende Änderung: Statt das Original zu sanieren, soll neben der denkmalgeschützten Eisenbahnbrücke auf der Ortsgrenze zwischen Zwönitz und Lößnitz nun...
