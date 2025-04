Fußgänger bei Unfall in Aue schwer verletzt

Der 80-Jährige ist beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst worden.

Bei einem Unfall in Aue-Bad Schlema ist ein Mann am Mittwochvormittag schwer verletzt worden. Das hat sich nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz zugetragen: Vom Wettinerplatz nach rechts auf die Wettinerstraße in Richtung Bahnhofstraße in Aue ist gegen 8.40 Uhr die 42-jährige Fahrerin eines Suzuki gefahren.