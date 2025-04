Galerie feiert Geburtstag: Kunst, Musik und Licht begeistern in Aue

Der Verein Galerie der anderen Art in Aue hat ein Ziel, die Förderung von Kunst und Kultur für jedermann. Am Samstag ist in der Galerie der 20. Geburtstag gefeiert worden.

Es war ein buntes Spektakel aus Licht, Musik und Kunst, das Besucher der Galerie der anderen Art am Samstag in Aue erlebt haben. Zum 20. Geburtstag der Galerie gab es unter anderem eine Reise in die Welt der klassischen Musik mit dem Erz-Quintett. Zudem haben Schüler des Neigungskurses „Klassik trifft Technik“ der Oberschule Westerzgebirge... Es war ein buntes Spektakel aus Licht, Musik und Kunst, das Besucher der Galerie der anderen Art am Samstag in Aue erlebt haben. Zum 20. Geburtstag der Galerie gab es unter anderem eine Reise in die Welt der klassischen Musik mit dem Erz-Quintett. Zudem haben Schüler des Neigungskurses „Klassik trifft Technik“ der Oberschule Westerzgebirge...