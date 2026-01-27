Galgenfrist für leerstehendes Vereinshaus: Ort im Erzgebirge sucht Käufer

Dem CVJM-Haus im Zschorlauer Ortsteil Albernau drohte der Abriss. Eine sinnvolle Nutzung dafür sah die Gemeinde nicht. Die Sanierung wäre zu teuer. Jetzt gibt es eine unerwartete Wendung.

Dem CVJM-Haus im Zschorlauer Ortsteil drohte der Abriss. Soweit war es gekommen, weil der CVJM-Regionalverband Westerzgebirge, der das Haus für die christliche Kinder- und Jugendarbeit seit 1995 betrieben und darüber einen Erbbaurechtsvertrag mit der Gemeinde Albernau hatte, in finanzielle Schwierigkeiten gekommen war. Nach der Auflösung des...