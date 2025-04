Garagenkomplex im Erzgebirge besprüht: Zwei Tatverdächtige gestellt

Eine Garage in Schneeberg ist am Mittwoch mit einem verfassungsfeindlichen Schriftzug besprüht worden. Die Polizei nennt Details.

Ein Garagenkomplex in Schneeberg ist am Mittwoch mit einem verfassungsfeindlichen Schriftzug besprüht worden. Nach ersten Angaben der Polizei wurden zwei Tatverdächtige am frühen Nachmittag gegen 14.10 Uhr gestellt. Betroffen war eine Garage in einem Komplex an der Bruno-Dost-Straße in Schneeberg.