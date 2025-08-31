Gartenlaube brennt lichterloh: Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Aue

Verletzte hat es bei dem Einsatz in der Nacht zum Sonntag nicht gegeben. Die Polizei äußert sich bereits zur Ursache des Feuers.

In der Nacht zu Sonntag hat es an der Dr.-Külz-Straße in Aue einen Feuerwehreinsatz gegeben. Im Bereich einer Gartenlaube war ein Feuer ausgebrochen. Bemerkt wurde das gegen 3 Uhr. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Aue und Alberoda stand das Objekt bereits lichterloh in Flammen. Trotz des zügigen Löscheinsatzes konnte nicht verhindert...