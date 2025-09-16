Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Gedenken an NS-Opfer: Stadt im Erzgebirge erhält jetzt sechs Stolpersteine

Mit Stolpersteinen wird in Eibenstock an Opfer des Nationalsozialismus erinnert.
Mit Stolpersteinen wird in Eibenstock an Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Bild: Symbolfoto: Walzberg/dpa
Mit Stolpersteinen wird in Eibenstock an Opfer des Nationalsozialismus erinnert.
Mit Stolpersteinen wird in Eibenstock an Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Bild: Symbolfoto: Walzberg/dpa
Aue
Gedenken an NS-Opfer: Stadt im Erzgebirge erhält jetzt sechs Stolpersteine
Von Irmela Hennig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig werden am 19. September an zwei Standorten in Eibenstock verlegt. Sie erinnern an jüdische Opfer des Nationalsozialismus.

Mit Stolpersteinen wird ab 19. September an von den Nationalsozialisten ermordete und verfolgte jüdische Bürger Eibenstocks erinnert. Die quadratischen Gedenksteine mit Messingplatten sollen ab 14 Uhr an zwei Standorten verlegt werden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
08:33 Uhr
1 min.
Gesundheitliche Probleme: Mann nach Unfall im Vogtland verstorben
Nach einem Unfall in Schöneck ist ein Autofahrer verstorben.
Ein 60-Jähriger ist am Mittwochmittag in Schöneck mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.
Tino Beyer
08:30 Uhr
2 min.
Aumovio wegen Abspaltung von Continental kurz im Dax
Der Autozulieferer Aumovio geht an die Börse.
Contis Autozuliefergeschäft gilt als Sorgenkind und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. Als eigenständiges Unternehmen soll es nun besser laufen.
17.09.2025
4 min.
Einst Vorreiter, jetzt Nachzügler: Warum gibt es in Zwickau so wenige Stolpersteine?
Zwei Stolpersteine am Alten Steinweg in Zwickau erinnern an die jüdische Familie Hausmann.
In der Stadt wurde einst der erste Stolperstein Ostdeutschlands verlegt. Doch inzwischen ist Zwickau ins Hintertreffen geraten. Engagierte Einwohner erklären, woran das liegen könnte.
Leona Müller
21.06.2025
4 min.
Stolpersteine erinnern in Eibenstock bald an verfolgte und ermordete jüdische Mitbürger
Passanten stehen vor einem geputzten Stolperstein. In mittlerweile über 30 Ländern wird damit erinnert an von den Nazis bedrohte, deportierte, getötete oder in den Suizid getriebene Juden und andere verfolgten Gruppen.
Mit sechs kleinen Gedenksteinen soll in Eibenstock an verfolgte und ermordete jüdische Mitbürger erinnert werden. Engagierte Erzgebirger haben deren Schicksale erforscht. Nun haben sie ausreichend Daten, um die Steine zu verlegen.
Irmela Hennig
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel