Gedenken an NS-Opfer: Stadt im Erzgebirge erhält jetzt sechs Stolpersteine

Aue
Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig werden am 19. September an zwei Standorten in Eibenstock verlegt. Sie erinnern an jüdische Opfer des Nationalsozialismus.
Mit Stolpersteinen wird ab 19. September an von den Nationalsozialisten ermordete und verfolgte jüdische Bürger Eibenstocks erinnert. Die quadratischen Gedenksteine mit Messingplatten sollen ab 14 Uhr an zwei Standorten verlegt werden.
