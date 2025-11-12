Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Gesund arbeiten im Erzgebirge: Sechs Unternehmen erhalten das ERZgesund-Siegel 2025

Projektleiter Alexander Fuchs betonte die wachsende Bedeutung des Netzwerks.
Projektleiter Alexander Fuchs betonte die wachsende Bedeutung des Netzwerks. Bild: Gregor Lorenz
Projektleiter Alexander Fuchs betonte die wachsende Bedeutung des Netzwerks.
Projektleiter Alexander Fuchs betonte die wachsende Bedeutung des Netzwerks. Bild: Gregor Lorenz
Aue
Gesund arbeiten im Erzgebirge: Sechs Unternehmen erhalten das ERZgesund-Siegel 2025
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sechs Unternehmen aus dem Erzgebirge wurden für ihr Engagement in der betrieblichen Gesundheitsförderung geehrt. Das Siegel steht für Verantwortung und Unternehmenskultur.

Mit dem ERZgesund-Siegel 2025 wurden sechs Unternehmen aus dem Erzgebirge für ihr besonderes Engagement in der betrieblichen Gesundheitsförderung geehrt. Das Siegel steht als Marke für gelebte Gesundheitskultur und nachhaltige Unternehmensentwicklung in der Region.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
8 min.
Wann die Weihnachtsmärkte im Erzgebirge öffnen: Die wichtigsten Termine im Überblick
Am 28. November soll der große Annaberger Weihnachtsmarkt – hier ein Foto aus den Vorjahren – eröffnet werden.
Glühwein, gebrannte Mandeln, Kunsthandwerk: Schon in wenigen Wochen öffnen im Erzgebirge die ersten Weihnachtsmärkte ihre Pforten. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick, wann wo welche Märkte starten.
Jürgen Freitag
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
11.11.2025
3 min.
Gemeinde im Erzgebirge will ihr Radwegenetz aufwerten – Konzept dafür stößt auf Gegenwind
Zschorlau arbeitet an einem Radwegekonzept. Unter anderem zwischen Zschorlau und Burkhardtsgrün an der Karlsbader Straße könnte ein Weg für Radfahrer entstehen.
Zschorlau hat aktuell keine Radwege. Um alltagstaugliche Verbindungen insbesondere nach Albernau und Burkhardtsgrün zu schaffen, wurde ein Plan für den Bau entwickelt.
Heike Mann
13:42 Uhr
3 min.
Ärger um neues Buch über Marius Borg Høiby
Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby ist unter anderem wegen Vergewaltigung angeklagt. (Archvbild)
Die norwegische Königsfamilie erlebt seit geraumer Zeit ihren wohl größten Skandal. Nun ist ein weiteres Buch zu dem Fall in den Handel gekommen. Ein Anwalt von Høiby befürchtet Vorverurteilung.
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
13:45 Uhr
1 min.
Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.
Laetitia Feddersen
Mehr Artikel