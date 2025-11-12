Gesund arbeiten im Erzgebirge: Sechs Unternehmen erhalten das ERZgesund-Siegel 2025

Aue
Mit dem ERZgesund-Siegel 2025 wurden sechs Unternehmen aus dem Erzgebirge für ihr besonderes Engagement in der betrieblichen Gesundheitsförderung geehrt. Das Siegel steht als Marke für gelebte Gesundheitskultur und nachhaltige Unternehmensentwicklung in der Region.
