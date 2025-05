Gewitter über dem Erzgebirge: Vollgelaufener Keller und Kurpromenade unter Wasser

Die Feuerwehren in der Region hatten am Mittwoch mehrere Einsätze. In Bad Schlema musste der Keller eines Hauses ausgepumpt werden.

Die starken Gewitter haben am Mittwochnachmittag für Einsätze der Feuerwehr in der Region gesorgt. So musste die Freiwillige Feuerwehr Bad Schlema zu einem Haus an der Joliot-Curie-Straße ausrücken, wo in einem Haus der Keller mit Abwasser aus der Kanalisation vollgelaufen war. Das war kurz nach 16 Uhr.