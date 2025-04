Gitarre kaputt? Neuer Reparaturservice im Erzgebirge - Zschorlauer macht Instrumente wieder „schick“

Dietmar Hamp hat sich eine kleine Werkstatt in der Wohnung eingerichtet, in die er und seine Frau Antje im September vergangenen Jahres gezogen sind. Dort repariert er Gitarren und andere Saiteninstrumente.

Eine kleine enge Treppe führt hinauf in das Reich von Dietmar Hamp. In der Wohnung in Zschorlau, in der er und seine Frau Antje seit September vergangenen Jahres leben, hat er sich eine kleine Werkstatt eingerichtet, wo er Gitarren repariert. Das Angebot ist noch ganz neu. Im Nebengewerbe angemeldet, heißt es „Service für Musiker“. Wer eine...