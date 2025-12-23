MENÜ
  • Glasfaser-Ausbau in Kurort im Erzgebirge: Zwischen Hoffnung, Frust und weißen Flecken

In Bad Schlema lässt die Telekom aktuell Leerrohre und nach Kundenwunsch auch Kabel einbringen.
Das schnelle Internet kommt in Aue-Bad Schlema derzeit nur langsam vorwärts.
Auf der Zeller Bergstraße in Aue wurden Gräben für Leerrohre nur provisorisch verschlossen.
In Bad Schlema lässt die Telekom aktuell Leerrohre und nach Kundenwunsch auch Kabel einbringen.
Das schnelle Internet kommt in Aue-Bad Schlema derzeit nur langsam vorwärts.
Auf der Zeller Bergstraße in Aue wurden Gräben für Leerrohre nur provisorisch verschlossen.
Aue
Glasfaser-Ausbau in Kurort im Erzgebirge: Zwischen Hoffnung, Frust und weißen Flecken
Von Irmela Hennig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Bad Schlema wartet mancher Einwohner auf den Anschluss ans schnelle Netz. Ein Anbieter ist derzeit aktiv, ein anderer zögert. Betroffene fragen sich: Wie geht es mit dem Glasfaserausbau weiter?

Die einen könnten ihn bekommen und wollen ihn nicht. Andere hätten ihn gern, haben aber aktuell keine guten Chancen dafür. Gemeint ist der Anschluss ans Glasfaserinternet, das im Erzgebirge derzeit ausgebaut wird.
