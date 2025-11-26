Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Glasfaserausbau im Erzgebirge: Envia Tel lädt zum Informationsabend

Der Glasfaserausbau geht im Erzgebirge voran. In Eibenstock wird dazu informiert.
Der Glasfaserausbau geht im Erzgebirge voran. In Eibenstock wird dazu informiert.
Aue
Glasfaserausbau im Erzgebirge: Envia Tel lädt zum Informationsabend
Von Thomas Mehlhorn
In Eibenstock wird über Bauabläufe, Erschließung und Tarife informiert. Außerdem werden Fragen zum Glasfaserausbau beantwortet.

Im September ist der Startschuss für den Glasfaserausbau im sogenannten „Cluster 6“ des Erzgebirgskreises gefallen. Zu diesem gehören die Kommunen Bockau, Eibenstock, Johanngeorgenstadt, Schönheide, Stützengrün und Zschorlau. Für alle Bürger dieser Orte bietet der Telekommunikations-Dienstleister Envia Tel am Mittwoch einen...
