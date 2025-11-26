Glasfaserausbau im Erzgebirge: Envia Tel lädt zum Informationsabend

Aue
In Eibenstock wird über Bauabläufe, Erschließung und Tarife informiert. Außerdem werden Fragen zum Glasfaserausbau beantwortet.
Im September ist der Startschuss für den Glasfaserausbau im sogenannten „Cluster 6“ des Erzgebirgskreises gefallen. Zu diesem gehören die Kommunen Bockau, Eibenstock, Johanngeorgenstadt, Schönheide, Stützengrün und Zschorlau. Für alle Bürger dieser Orte bietet der Telekommunikations-Dienstleister Envia Tel am Mittwoch einen...
