Großeinsatz im Erzgebirge: Hochgiftige Chemikalie löst ABC-Alarm in Wohngebiet aus

Eine zerbrochene Flasche mit einer giftigen Chemikalie hat in Aue einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ausgelöst. Mehrere Personen wurden verletzt, fast 40 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Am Abend gab es dann gute Nachrichten.

Einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei hat es seit dem Mittwochnachmittag in Aue gegeben. Im gesamten Stadtgebiet waren immer wieder die Sirenen von Einsatzfahrzeugen zu hören. Was ist passiert?