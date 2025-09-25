Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Großeinsatz wegen giftigem Brom im Erzgebirge, mehrere Verletzte: Jetzt ermittelt Polizei gegen Rentner

Feuerwehrleute betraten mit Schutzanzügen das Wohnhaus an der Solinger Straße in Aue.
Feuerwehrleute betraten mit Schutzanzügen das Wohnhaus an der Solinger Straße in Aue. Bild: Niko Mutschmann/Archiv
Aue
Großeinsatz wegen giftigem Brom im Erzgebirge, mehrere Verletzte: Jetzt ermittelt Polizei gegen Rentner
Von Heike Mann, Jürgen Freitag
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen einer ausgetretenen Chemikalie in einem Elfgeschosser hatte es am Mittwoch einen Großeinsatz der Feuerwehr in Aue gegeben. Nun ermittelt die Polizei gegen einen Rentner. Und: Warum es am Donnerstag kurzzeitig Verwirrung um die Anzahl der Verletzten gab.

Einen Tag nach dem ABC-Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ist im Neubaugebiet Eichert in Aue nichts mehr von den vielen Rettungsfahrzeugen zu sehen. Noch am Mittwochabend waren die Feuerwehrleute nach stundenlangem Einsatz abgerückt, konnten die Bewohner des Elfgeschossers an der Solinger Straße wieder zurück in ihre Wohnungen.
