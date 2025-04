Ein Kran hebt tonnenschwere Betonteile: Am Bahnhof in Bad Schlema laufen seit Dienstag die Bauarbeiten für eine neue Dachkonstruktion.

Ein großer Kran ist am Dienstagvormittag am alten Bahnhof in Bad Schlema angerückt. Dafür musste die Hauptstraße voll gesperrt werden.