Großer Wasserrohrbruch setzt Straße vor Feuerwehrdepot im Erzgebirge unter Eis

In Stützengrün hat ein Rohrbruch am Wochenende für einen Druckabfall im Trinkwassernetz gesorgt. Zahlreiche Haushalte waren betroffen. Der Bereitschaftsdienst der Wasserwerke Westerzgebirge musste auch andernorts ran.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es im Bereich Schönheider Straße bis Tal- und Hübelstraße in Stützengrün zu einem Druckabfall im Trinkwassernetz gekommen. Betroffen waren mehrere dutzend Haushalte. „Den ersten Anruf hatte ich gegen 22.30 Uhr“, sagt Frank Kippig, Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasserwerke Westerzgebirge... In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es im Bereich Schönheider Straße bis Tal- und Hübelstraße in Stützengrün zu einem Druckabfall im Trinkwassernetz gekommen. Betroffen waren mehrere dutzend Haushalte. „Den ersten Anruf hatte ich gegen 22.30 Uhr“, sagt Frank Kippig, Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasserwerke Westerzgebirge...