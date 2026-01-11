MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Großer Wasserrohrbruch setzt Straße vor Feuerwehrdepot im Erzgebirge unter Eis

Nach einem Wasserrohrbruch hatte sich eine Eisfläche in der Nähe des Stützengrüner Feuerwehrdepots gebildet.
Nach einem Wasserrohrbruch hatte sich eine Eisfläche in der Nähe des Stützengrüner Feuerwehrdepots gebildet. Bild: Volkmar Viehweg
Nach einem Wasserrohrbruch hatte sich eine Eisfläche in der Nähe des Stützengrüner Feuerwehrdepots gebildet.
Nach einem Wasserrohrbruch hatte sich eine Eisfläche in der Nähe des Stützengrüner Feuerwehrdepots gebildet. Bild: Volkmar Viehweg
Aue
Großer Wasserrohrbruch setzt Straße vor Feuerwehrdepot im Erzgebirge unter Eis
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Stützengrün hat ein Rohrbruch am Wochenende für einen Druckabfall im Trinkwassernetz gesorgt. Zahlreiche Haushalte waren betroffen. Der Bereitschaftsdienst der Wasserwerke Westerzgebirge musste auch andernorts ran.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es im Bereich Schönheider Straße bis Tal- und Hübelstraße in Stützengrün zu einem Druckabfall im Trinkwassernetz gekommen. Betroffen waren mehrere dutzend Haushalte. „Den ersten Anruf hatte ich gegen 22.30 Uhr“, sagt Frank Kippig, Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasserwerke Westerzgebirge...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
4 min.
Blutspuren im Schnee: Spaziergängerinnen im Rabensteiner Wald schockiert
Spaziergänger entdeckten am Chemnitzer Stadtrand Blutspuren im Schnee.
An zwei Wegen durch den Rabensteiner Wald entdeckten Spaziergänger Blut im Schnee. Wohin die Spuren führten, und wie man sich in einem solchen Fall am besten verhält.
Erik Anke
19:36 Uhr
3 min.
Handballer dank Wolff in EM-Form: Sieg gegen Kroatien
Torhüter Andreas Wolff ist Deutschlands bester Mann bei der EM-Generalprobe gegen Kroatien.
Vier Tage vor dem EM-Auftakt gegen Österreich testen Deutschlands Handballer gegen ihren Angstgegner. Nach einer medaillenreifen ersten Halbzeit agiert vor allem Andreas Wolff weiter in Topform.
Jordan Raza, dpa
10.01.2026
3 min.
„Mordholz“: Wieso die Erzgebirgskrimi-Prominenz in wenigen Tagen ins Erzgebirge kommt und Fans schnell sein müssen
Mitten in Annaberg: die Erzgebirgskrimi-Stars Lara Mandoki, Kai Scheve und Teresa Weißbach (v. l.).
Publikumswirksame Vorpremieren der ZDF-Krimireihe hat es bereits zwei in Chemnitz gegeben: mit „Wintermord“ (gedreht in Oberwiesenthal) und „Die letzte Note“ (gedreht in Chemnitz). Nun folgt eine im Erzgebirge.
Katrin Kablau
02.12.2025
2 min.
Wichtige Straße im Erzgebirge endlich wieder frei: Bauleute und Anwohner feiern’s
Mirko Schreier von der Firma Verkehrstechnik Roßberg beim Wegräumen der letzten Absperrungen.
An der Bundesstraße 169 in Stützengrün wurde mehr als drei Jahre lang gebaut. Jetzt wurde sie wieder freigegeben.
Heike Mann
19:35 Uhr
4 min.
Auf Schnee folgen Eis und Glätte - Keine Schule in NRW
In der Nacht könnte Glatteis für Gefahr sorgen.
Wintersturm "Elli" ist gerade weg, da droht mit Tief "Gunda" neues Ungemach. Bundesweit kann es glatt werden auf Straßen. Die Bahn rechnet damit, diesmal von größeren Problemen verschont zu bleiben.
25.11.2025
2 min.
Bundesstraße im Erzgebirge: Freigabe nach drei Jahren Bauzeit
Die Bundesstraße 169 in Stützengrün wird am 28. November wieder freigegeben.
Umfangreiche Arbeiten am Trinkwasser- und Abwassersystem in Stützengrün haben die Geduld der Anwohner herausgefordert. Jetzt sind die Arbeiten zu Ende, das soll gefeiert werden.
Heike Mann
Mehr Artikel