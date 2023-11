Gunther Emmerlich kommt nach Lößnitz

In der St. Johanniskirche trägt der Sänger am dritten Advent festliche Arien und Duette vor.

Die Lößnitzer Kirchgemeinde holt Sänger Gunther Emmerlich (79) in die Muhme. Am dritten Advent singt Emmerlich in der St. Johanniskirche festliche Arien und Duette sowie bekannte Weihnachtslieder. Zu hören ist auch weihnachtliche Instrumentalmusik. Begleitet wird Gunther Emmerlich, der auch die Moderation übernimmt, von Jeanne Pascale Schmidt...