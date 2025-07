Gute Nachricht für Stadt im Erzgebirge: Neue Hausärztin öffnet Praxis Anfang Oktober

Vor anderthalb Jahren verlor Lößnitz auf einen Schlag zwei Hausärzte. Am Mittwoch stellte sich im Stadtrat eine Nachfolgerin vor. Mehr als vier Jahre hatte der Bürgermeister um Emily Günther geworben.

Die Hitze im Saal mochte der Gesundheit nicht zuträglich sein, doch die Nachrichten fürs Lößnitzer Gesundheitswesen waren ausnehmend gut: Am Mittwoch stellte sich im Stadtrat Emily Günther (34) vor, die am 1. Oktober in der Muhme ihre Hausarztpraxis eröffnen wird.