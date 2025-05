Hausbewohner in Aue mit Messer bedroht und angegriffen

Ein junger Mann versuchte mit Gewalt, in ein Haus einzudringen. Zwei Bewohner griffen ein.

Ein Mann hat am späten Mittwochnachmittag in Aue zwei Männer bedroht und angegriffen. Laut Polizei hatte der 20-Jährige an einem Haus in der Wettiner Straße mehrfach gegen die Eingangstür getreten, um sich Zugang zu verschaffen. Durch die Geräusche aufgeschreckt, ging ein 27 Jahre alter Mann zur Haustür, um den Eindringling zu vertreiben....