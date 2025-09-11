Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Hier stimmt die Kommunikation nicht“ – Gehbehinderter Mieter kämpft in Aue mit abgesperrtem Weg

Ein Bauprojekt auf dem Auer Eichert sorgt für Probleme: Ein schwerbehinderter Mieter hat seinen gewohnten, barrierearmen Weg verloren. So könnte die Lösung aussehen.

Wenn ein Haus saniert wird, müssen Mieter meist gute Nerven haben. Denn Baulärm und Dreck können die Vorfreude auf eine bessere Wohnung schmälern. Der Auer Andreas Handre hat jedoch noch ein weiteres Problem: „Ich bin gehbehindert und zu 100 Prozent schwerbeschädigt. Durch die Bauarbeiten habe ich meinen bisherigen Weg zum Haus verloren.“
