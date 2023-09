Hilfeschreie aus einer Wohnung in Aue: Verdacht auf häusliche Gewalt ruft Einsatzkräfte auf den Plan

Nachbarn informierten die Polizei: Ein Streit war wohl eskaliert. Eine verletzte Ukrainerin und ein unverletztes Kind wurden ins Krankenhaus gebracht.

Nach einem vermutlichen Fall von häuslicher Gewalt am Dienstagabend auf dem Brünlasberg in Aue ermittelt jetzt die Polizei. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch auf Nachfrage erklärte, gebe es eine Anzeige wegen Körperverletzung. Am Dienstag gegen 19.30 Uhr waren Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt auf der...