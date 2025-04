Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Bei insolventem Traditionsbetrieb Curt Bauer verlieren alle Mitarbeiter ihren Job

Nach der Insolvenzanmeldung im April 2024 suchte Curt Bauer nach einem Weg aus der Krise. Doch nun stehen die Zeichen für den Traditionsbetrieb aus Aue auf Liquidation. Wie geht es für die Belegschaft und mit den Immobilien weiter?

Es sind keine guten Nachrichten, die der Insolvenzverwalter Rüdiger Bauch jüngst den Beschäftigten bei Curt Bauer in Aue überbracht hat. Denn per 30. April erhalten alle ihre Kündigung, die am 31. Juli wirksam wird. Das wurde den Mitarbeitern bei einer Betriebsversammlung am vergangenen Donnerstag erklärt. Die Bemühungen des...