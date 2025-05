Historischer Markt in Eibenstock: Besucher wünschen sich eine Wiederholung

Viele tolle Ideen, eine entspannte Atmosphäre - der historische Markt in Eibenstock im Clara-Angermann-Jahr hat begeistert. Der Wunsch nach einer Wiederholung wurde laut. Was sagen die Organisatoren dazu?

Könnte es in Eibenstock bald wieder einen historischen Markt geben? Wenn es nach den Besuchern geht, die den am vergangenen Wochenende aus Anlass des Clara-Angermann-Jahres in der Stadt erlebten, dann schon. Die Organisatoren vom Gewerbe- und Tourismusverein sind angetan, was die Resonanz betrifft, an beiden Tagen kamen viele Leute zum Bummeln,...