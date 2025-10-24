Höhere Kita-Gebühren sorgen in Stadtrat im Erzgebirge für Diskussionen

Aue
Anfang 2026 steigen die Elternbeiträge für Kita- und Krippenplätze in Aue-Bad Schlema. Das hat im Stadtrat für Debatten gesorgt – ausgelöst auch durch einen Antrag der rechtsextremen „Freien Sachsen“.
Eltern von Kita-Kindern in Aue-Bad Schlema müssen sich auf höhere Gebühren einstellen. Der Stadtrat beschloss kürzlich auf einer Sitzung, dass die Elternbeiträge mit dem 1. Januar 2026 steigen. So kostet ein Neun-Stunden-Krippenplatz künftig 265 Euro. Bislang sind es 236 Euro. Für neun Stunden im Kindergarten werden 111 Euro fällig, statt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.