  • Höhere Kita-Gebühren sorgen in Stadtrat im Erzgebirge für Diskussionen

In Aue-Bad Schlema sollen demnächst die Kita-Gebühren steigen.
In Aue-Bad Schlema sollen demnächst die Kita-Gebühren steigen. Bild: Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa/Archiv
Aue
Höhere Kita-Gebühren sorgen in Stadtrat im Erzgebirge für Diskussionen
Von Irmela Hennig
Anfang 2026 steigen die Elternbeiträge für Kita- und Krippenplätze in Aue-Bad Schlema. Das hat im Stadtrat für Debatten gesorgt – ausgelöst auch durch einen Antrag der rechtsextremen „Freien Sachsen“.

Eltern von Kita-Kindern in Aue-Bad Schlema müssen sich auf höhere Gebühren einstellen. Der Stadtrat beschloss kürzlich auf einer Sitzung, dass die Elternbeiträge mit dem 1. Januar 2026 steigen. So kostet ein Neun-Stunden-Krippenplatz künftig 265 Euro. Bislang sind es 236 Euro. Für neun Stunden im Kindergarten werden 111 Euro fällig, statt...
