Hohe Energiekosten und Krisen: Unternehmen aus dem Erzgebirge zieht Reißleine

Die Omeras Oberflächenveredelung und Metallverarbeitung startet die Sanierung in eigener Regie. Der Geschäftsbetrieb läuft weiter. Die Pläne reichen von Insolvenzplan bis Investorensuche.

Die Omeras Oberflächenveredelung und Metallverarbeitung mit Sitz in Lauter-Bernsbach ein Sanierungsverfahren in eigener Regie gestartet. Dazu wurde ein entsprechender Antrag beim Amtsgericht Chemnitz eingereicht, den das Gericht bereits genehmigt hat. Die Ursprünge von Omeras gehen zurück auf das älteste in Deutschland bestehende Emaillierwerk...