Holocaust-Gedenken: Chor singt in Auer Kirche hebräische Lieder

Aue
Der LeChaim-Chor der Sächsischen Israelfreunde gibt in der Auer Nicolaikirche ein Konzert. Es findet am Holocaust-Gedenktag statt.
Zum Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar lädt die St.-Nicolai-Kirchgemeinde Aue zu einer besonderen Veranstaltung in die Rote Kirche ein. Gemeinsam mit dem LeChaim-Chor der Sächsischen Israelfreunde e.V. unter Leitung von Maria Koschwitz wird ein musikalischer Gedenkgottesdienst gefeiert. „Le chaim“ ist hebräisch und...
