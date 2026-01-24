Holocaust-Gedenken: Chor singt in Auer Kirche hebräische Lieder

Der LeChaim-Chor der Sächsischen Israelfreunde gibt in der Auer Nicolaikirche ein Konzert. Es findet am Holocaust-Gedenktag statt.

Zum Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar lädt die St.-Nicolai-Kirchgemeinde Aue zu einer besonderen Veranstaltung in die Rote Kirche ein. Gemeinsam mit dem LeChaim-Chor der Sächsischen Israelfreunde e.V. unter Leitung von Maria Koschwitz wird ein musikalischer Gedenkgottesdienst gefeiert. „Le chaim" ist hebräisch und...