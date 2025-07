Hunderte Besucher bei Hammerfest im Erzgebirge – Heimatverein startet neu durch

Der Heimatverein Wildenthal hat am Wochenende zum Hammerfest eingeladen - und hunderte Besucher begrüßt. Für die Zukunft hat der Verein spannende Pläne.

Das Hammerfest hat am Wochenende rund 500 Besucher in den Eibenstocker Ortsteil Wildenthal gelockt. Der Heimatverein Wildenthal hat diese Traditionsveranstaltung vergangenes Jahr wieder an den Ursprungsort in den Park zurückgeholt und dort zum zweiten Mal organisiert. Vereinschef Paul Gruszynsky spricht von einem gelungenen Fest: „Es ist alles...