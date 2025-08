„Ich habe hier meinen Traum verwirklicht“: Zoo der Minis in Aue hat einen neuen Chef

Bärbel Schroller war viele Jahre die Leiterin des Auer Tierparks. Jetzt geht sie in den Ruhestand und übergibt die Leitung an jemanden, der den Beruf dort gelernt hat: Peter Hömke. Was dieser plant.

Die Leitung des Auer Zoos der Minis liegt ab dem 1. August in neuen Händen. Peter Hömke (39) übernimmt sie von Bärbel Schroller. Hömke ist ein klassisches Eigengewächs, er hat von 2007 bis 2010 den Beruf des Tierpflegers im Auer Tierpark gelernt und war dann später viele Jahre selbst Ausbilder.