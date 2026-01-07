MENÜ
Im Dezember ist die Anzahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz auf 9428 Personen gestiegen.
Im Baubereich gab es im Dezember die meisten Arbeitslosen.
Im Dezember ist die Anzahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz auf 9428 Personen gestiegen.
Im Baubereich gab es im Dezember die meisten Arbeitslosen.
Aue
Im Erzgebirge sind mehr Menschen ohne Job: Was steckt dahinter?
Redakteur
Von Holk Dohle
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Annaberg-Buchholz deutlich gestiegen. Besonders das Baugewerbe ist betroffen. Ein Blick hinter die Zahlen.

Im Dezember 2025 ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz gestiegen. Insgesamt waren 9428 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 252 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,7 Prozent und damit leicht über dem Wert des Vorjahres.
