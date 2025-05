„In anderen Städten gibt es kein vergleichbares Kinderfest“ - „Halli Galli“ auf dem Schneeberger Markt

Vom Glitzertattoo bis zum Brettspiel – beim Halli-Galli-Kinderfest in Schneeberg war für alle etwas dabei. Einen Tag lang zeigte sich der Markt als bunte Spiele- und Erlebniswelt.

Buntes Treiben wohin man schaut – da ein Buddelberg für die Jüngsten, dort verschiedene Spielmöglichkeiten und auch Dinge wie Eis und Zuckerwatte durften nicht fehlen. In Summe waren es 28 Akteure. Das 27. Halli-Galli-Kinderfest in Schneeberg hat am Samstag zahlreiche Familien mit Kindern in die Innenstadt gelockt.