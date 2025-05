In Aue mit Auto und Mauer kollidiert

Ein Volvo-Fahrer fährt in ein parkendes Auto und nimmt noch die Mauer mit.

In der Hubertusstraße in Aue kollidierte am Sonntagabend gegen 22.50 Uhr ein 29-jähriger Fahrer eines Pkw Volvo mit einem dort parkenden Pkw Hyundai. Danach kam der Volvo nach links von der Fahrbahn ab und streifte dabei noch eine Mauer. Nach Schätzungen der Polizei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro. Bei dem Unfall...