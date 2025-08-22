In Aues Innenstadt entsteht ein neuer Parkplatz - Wer darf ihn nutzen?

Aue
Eine Auer Firma baut auf einer bisher ungenutzten Fläche einen Parkplatz. Was entstehen soll und was die Nutzungsbedingungen sind.
In Aues Innenstadt entsteht ein neuer Parkplatz. Seit Ende Juli wird auf der Fläche an der Marie-Müller-Straße gebaut. Die etwa 3000 Quadratmeter große Fläche gehört der Kronos Immobilienverwaltungs GmbH. Entstehen sollen laut Geschäftsführer Markus Löffler 100 Stellplätze. Die sind zum Teil für Dauerparker gedacht, einige Stellflächen...
