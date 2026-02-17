MENÜ
  • In dieser Familie im Erzgebirge hat jeder sein Herz ans Theater gehängt

Annette Wendler (links) ist die Mutter von Yvonne Unger (rechts). Beide spielen bei der Bergbühne Eibenstock wie auch Falk Unger und die siebenjährige Clara Unger – eine theaterverrückte Familie.
Annette Wendler (links) ist die Mutter von Yvonne Unger (rechts). Beide spielen bei der Bergbühne Eibenstock wie auch Falk Unger und die siebenjährige Clara Unger – eine theaterverrückte Familie. Bild: Georg Dostmann
Im Musical „Clara! Eine Eibenstocker Legende“ hat Falk Unger einen Pascher gespielt. So nannte man die Schmuggler im erzgebirgisch-böhmischen Gebiet.
Im Musical „Clara! Eine Eibenstocker Legende“ hat Falk Unger einen Pascher gespielt. So nannte man die Schmuggler im erzgebirgisch-böhmischen Gebiet. Bild: Susanne Schlesinger
Yvonne Unger verkörperte im Musical eines der Klatschweiber.
Yvonne Unger verkörperte im Musical eines der Klatschweiber. Bild: Susanne Schlesinger
Die siebenjährige Clara Unger (vorn links) war eines der Blumenmädchen im Musical.
Die siebenjährige Clara Unger (vorn links) war eines der Blumenmädchen im Musical. Bild: Susanne Schlesinger
Aue
In dieser Familie im Erzgebirge hat jeder sein Herz ans Theater gehängt
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Falk und Yvonne Unger haben sich bei Proben für ein Theaterstück der Bergbühne Eibenstock kennengelernt. Jetzt spielt auch ihre siebenjährige Tochter Clara mit – die dritte Generation in dieser Familie.

Am Schluss der Vorstellung des Musicals „Clara! Eine Eibenstocker Legende“ im Kulturzentrum Eibenstock nimmt der Pascher das kleine Blumenmädchen auf die Schulter. Es sind Vater und Tochter, Falk Unger und die siebenjährige Clara. Und auch Mutter Yvonne Unger steht mit auf der Bühne. Sie ist eines der Klatschweiber. „Manchmal habe ich...
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
