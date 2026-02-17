In dieser Familie im Erzgebirge hat jeder sein Herz ans Theater gehängt

Falk und Yvonne Unger haben sich bei Proben für ein Theaterstück der Bergbühne Eibenstock kennengelernt. Jetzt spielt auch ihre siebenjährige Tochter Clara mit – die dritte Generation in dieser Familie.

Am Schluss der Vorstellung des Musicals „Clara! Eine Eibenstocker Legende“ im Kulturzentrum Eibenstock nimmt der Pascher das kleine Blumenmädchen auf die Schulter. Es sind Vater und Tochter, Falk Unger und die siebenjährige Clara. Und auch Mutter Yvonne Unger steht mit auf der Bühne. Sie ist eines der Klatschweiber. „Manchmal habe ich... Am Schluss der Vorstellung des Musicals „Clara! Eine Eibenstocker Legende“ im Kulturzentrum Eibenstock nimmt der Pascher das kleine Blumenmädchen auf die Schulter. Es sind Vater und Tochter, Falk Unger und die siebenjährige Clara. Und auch Mutter Yvonne Unger steht mit auf der Bühne. Sie ist eines der Klatschweiber. „Manchmal habe ich...