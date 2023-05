In Johanngeorgenstadt gestalten erstmals erwachsene Musikschüler ein Konzert

Meist sind es Kinder und Jugendliche, die an den erzgebirgischen Musikschulen ein Instrument erlernen oder Gesangsstunden nehmen. Doch an der Musikschule in Johanngeorgenstadt sind inzwischen fünf Prozent der Schülerinnen und Schüler im Erwachsenenalter. Einige lernen bereits seit den Kindertagen. Andere haben erst später mit dem Unterricht...