Info-Veranstaltung im BAK: So geht es mit dem ehemaligen Krankenhaus in Schneeberg weiter

Wie geht es nach der Insolvenz und der Übernahme durch die Stadt Schneeberg mit den ehemaligen Bergarbeiterkrankenhaus (BAK) weiter? Dazu lädt der CDU Stadtverband Schneeberg die Bürger zu einer Informationsveranstaltung ins BAK ein. Treff ist am Montag um 18 Uhr an der Glas-Drehtür am Eingang zur "Poliklinik Bergstadt Schneeberg".