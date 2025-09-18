Internationale Küche auf Schneebergs Marktplatz: Streetfoodmarkt lädt zu kulinarischer Weltreise

Aue
Am Wochenende verwandelt sich der Schneeberger Markt zum Ziel für Genießer. Mehrere Foodtrucks und Händler bieten Spezialitäten aus aller Welt. Dazu gibt es auch Live-Musik.
Der Marktplatz in Schneeberg wird am Wochenende ein Paradies für alle Genießer. Beim Streetfood Festival bringen 15 Händler internationale Küche in die Bergstadt. Mehrere Foodtrucks präsentieren an beiden Tagen Spezialitäten aus aller Welt und bieten damit Abwechslung zu klassischen gastronomischen Angeboten.
