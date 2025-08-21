Investition in Rezeption, Bar und Kamin-Lounge: Viel Neues in Eibenstocker Hotel

Das Hotel, das als „Blaues Wunder“ bekannt ist, kann eine bessere Auslastung in den Sommermonaten als im Jahr zuvor verbuchen. Und das Unternehmen investiert weiter in seine Ausstattung.

Das Hotel Am Bühl in Eibenstock kann eine positive Bilanz für den Sommer ziehen. Im Juli lag die Auslastung bei 86 Prozent, jetzt im August, wenn noch Feriengäste aus Berlin, Brandenburg und Nordbayern dort übernachten, bei 80 Prozent. "Das ist deutlich besser als im Jahr zuvor", sagt Geschäftsführer Ralf Schibelius.