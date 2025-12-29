Jagd auf Silvesterfeuerwerk: Warum Erzgebirger dafür stundenlang vorm Supermarkt Schlange stehen

Minus sieben Grad und stockfinstere Nacht: In Schneeberg warten die Ersten am Montag bereits ab 2 Uhr morgens vor einem Supermarkt. „Freie Presse“ hat nachgefragt, was die Menschen zur nächtlichen Jagd nach Raketen und Böllern treibt.

Montag, zeitiger Morgen. Es ist um die minus sieben Grad Celsius kalt und noch völlig dunkel. Auch auf dem Parkplatz vorm Lidl in Schneeberg. Doch davor hat sich bereits eine lange Schlange mit Wartenden gebildet. Ganz vorn steht eine Gruppe junger Männer. Sie geben an, aus Schneeberg zu kommen. Und die ersten, so wird versichert, waren schon...