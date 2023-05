Jeder will einen Luftballon: 200 Mutige stürzen sich in Filzteich

Mit dem Anbaden am Samstag wurde die Bade- und Eventsaison im Strandbad in Schneeberg eröffnet. Dabei galt es, Luftballons zu ergattern, in denen Preise versteckt waren.

Der Himmel klarte auf und die Sonne blinzelte durch die Wolken - rechtzeitig zur Eröffnung der Bade- und Eventsaison im Strandbad Filzteich in Schneeberg meldete sich der Frühling zurück. Dort ist am Samstag traditionell angebadet worden. In Summe zählten die Stadtwerke Schneeberg als Betreiber des Filzteiches rund 2000 Besucher und rund 200...